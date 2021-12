"Il vaccino Pfizer è sicuro per i bambini"

AGI - Sono "rari" i casi di bambini tra cinque e undici anni che hanno presentato problemi dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer contro il Covid. Lo riporta uno studio su 43 mila bambini condotto dall'agenzia federale della Sanita' Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention, che ha ribadito la "sicurezza" del vaccino.

Inoltre, secondo un'altra ricerca, la stragrande maggioranza dei bambini ricoverati in sei citta' durante l'estate, in gravi condizioni a causa del Covid, non era stata vaccinata. Finora negli Usa sono state somministrate otto milioni di dosi ai bambini tra i cinque e gli undici anni.