Lo spettro di Omicron minaccia di fermare di nuovo le crociere

AGI - Più di 60 navi da crociera sono oggetto di attenzione da parte delle autorità sanitarie statunitensi dopo che casi di Covid-19 sono apparsi a bordo, lo scrive il sito web del CDC, la principale agenzia di salute pubblica degli Stati Uniti.

Queste 60 navi hanno raggiunto la "soglia" stabilita dai Centers for Disease Control and Prevention per essere sottoposte a una tale indagine. Secondo il Washington Post, a diverse navi è stato rifiutato l'ingresso in diversi porti dei Caraibi. Una di esse, la Carnival Freedom, non ha potuto attraccare sull'isola olandese di Bonaire.

"Stiamo navigando in una capsula di Petri", il contenitore usato nei laboratori per far crescere i batteri, ha detto al Washington Post Ashley Peterson, un passeggero di 34 anni sulla Carnival Freedom.

In una dichiarazione all'AFP, Carnival Cruises ha confermato che un "piccolo numero a bordo è stato isolato a causa di un test Covid positivo". "Se diventa necessario cancellare un porto di scalo, faremo del nostro meglio per trovare una destinazione alternativa". La Carnival Freedom è arrivata a Miami domenica mattina, ha sbarcato tutti i suoi passeggeri e "partirà per il suo prossimo viaggio come previsto", ha detto la compagnia.

Mercoledì, un'altra compagnia, Royal Caribbean International, aveva indicato che cinquantacinque persone erano risultate positive al Covid-19 a bordo di una delle sue navi partite dalla Florida il 18 dicembre.

Tra i contagiati, sia passeggeri che membri dell'equipaggio, anche se il 95% di quelli a bordo erano vaccinati contro il coronavirus. La nave non era autorizzata a fermarsi a Curacao e Aruba, isole delle Antille Olandesi. Doveva rimanere in mare fino al suo ritorno a Fort Lauderdale, in Florida, domenica.

È stato il secondo focolaio di coronavirus identificato su una nave Royal Caribbean in meno di una settimana. Il coronavirus aveva causato la sospensione delle attività di crociera per oltre un anno. Hanno ripreso a giugno con una serie di misure per cercare di tenere a bada il virus, come la vaccinazione obbligatoria per i dipendenti e i passeggeri sopra i 12 anni per Royal Caribbean. Ma la variante Omicron, altamente contagiosa, presenta una nuova sfida.