Kate si è messa al piano e ha suonato per le vittime del Covid

(AGI) - Roma, 25 dic. - Si sono stupiti persino i 'royal watcher' piu' smaliziati nel vedere al piano la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, nel concerto di Natale, trasmesso in tv ieri sera nel Regno Unito: era la prima volta che suonava in pubblico. Kate - che trascorre col principe William e i tre figli le festivita' natalizie nella residenza di Anmer Hall, a Norfolk - ha accompagnato al piano Tom Walker: la loro performance, 'For Those Who Can't Be Here" durante il concerto "Together at Christmas," e' stata uno struggente omaggio a chi se n'e' andato durante la pandemia. Il duetto e' stato registrato nell'abbazia di Westminster giovedi', quindi Kate non ha suonato in diretta, ma comunque per lei e' stata un prova importante che -pare- le abbia creato qualche tensione: era "piuttosto nervosa", ha scritto il Daily Mirror, "perche' non suonava con un altro musicista da molto tempo". (AGI)Bia (Segue) (AGI) - Roma, 25 dic. - Non si conoscevano le abilita' musicali della duchessa, laureata in storia dell'arte e che finora, nei dieci anni di matrimonio con l'uomo che un giorno salira' sul tRono britannico, ha fatto essenzialmente la mamma oltre a partecipare a migliaia di eventi cerimoniali e di beneficenza. "Credo che entrambi fossimo davvero nervosi che non andasse tutto secondo i piani, che uno potesse deludere l'altro, ma lei e' stata assolutamente fantastica, ha bucato", ha raccontato il musicista e cantautore britannico. "Abbiamo provato la canzone tipo nove volte e poi lei l'ha assolutamente azzeccata; quindi se n'e' andata, ha provato a casa per un paio di giorni e poi alla fine l'abbiamo registrata". La canzone e' stata scritta da Walker per "chiunque, innalzando un bicchiere a tavola, ricordi chi non e' piu' tra noi". Il Regno Unito e' travolto da un'ennesima ondata di Covid, amplificata dalla variante Covid del coronavirus. Walker ha descritto la duchessa come "una persona amabile, gentile, dal cuore grande" e ha aggiunto che per lui e' stata "una giornata pazzesca". La consorte del secondo nella linea di successione al trono britannico suonava il piano da piccola, ma non si era mai esibita in pubblico. Prima del suo matrimonio con William, nel 2011, il suo insegnante di piano l'aveva definita una "buona pianista". (AGI) Bia