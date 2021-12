"Vinceremo il Covid". Gli auguri dell'ambasciatore israeliano agli italiani per l'anno nuovo

AGI - L'ambasciatore israeliano in Italia, Drod Eydar, ha fatto gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo in un video indirizzato "ai nostri amici e a tutti i cari cittadini italiani, al governo, ai suoi capi, ministri e consiglieri". Nel fimato, il capo missione ha ricordato "l'anno trascorso segnato ancora dal Covid-19: ci muoviamo tra le ondate di epidemia che salgono e scendono e si alzano di nuovo, un periodo di incertezza, tra speranza e sconforto. Per questo, arriva la nuova data in calendario, ci rinnoviamo", "come la fenice che si rinnova dalle proprie ceneri".

"L'umanità sta combattendo contro il virus e sta cercando di tornare alla vita normale, succedera', speriamo presto", ha proseguito Eydar. "Siamo riusciti a trovare un vaccino e saremo in grado di sconfiggere il virus, fino ad allora servono pazienza e fede". "Israele e Italia sono Paesi fratelli, con una cooperazione profonda e intima in molti settori, specialmete nel campo della sicurezza", ha aggiunto l'ambasciatore, augurando "un nuovo anno, che sia migliore del precedente, un anno di salute dell'anima e del corpo".