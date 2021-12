Agi presenta un confronto tra i parlamentari italiani sul Futuro dell'Ue

AGI - Nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa l'AGI organizza un evento di confronto in videoconferenza tra i parlamentari italiani che fanno parte della plenaria della Conferenza: il senatore Alessandro Alfieri (Pd); il deputato Matteo Luigi Bianchi (Lega); la deputata Augusta Montaruli (Fdi) e la senatrice Paola Taverna (M5s).

L'evento, dal titolo "Partecipa, decidi, cambia. L’Italia e la conferenza sul Futuro dell’Europa", si tiene oggi, martedì 21 dicembre alle 16.30 e sarà moderato dal direttore dell'AGI, Mario Sechi. Si tratterà di un momento di confronto e dibattito sul contributo effettivo che il nostro Paese sarà in grado di apportare alla Conferenza e, più in generale, sulle opportunità che potranno derivare per l’Italia dal suo svolgimento.

L'incontro è trasmesso in diretta sul sito e sui canali social dell'Agi.