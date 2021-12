Negli Stati Uniti torna l'obbligo di vaccino nelle grandi imprese 

AGI - Una Corte federale di appello ha ripristinato l'obbligo di vaccino per i lavoratori delle grandi imprese voluto dall'amministrazione Biden che a novembre scorso un'altra Corte federale aveva rimosso. Il president Joe Biden per le imprese con più di 100 dipendenti aveva imposto che i dipendenti fossero vaccinati contro il Covid, ma a novembre il suo provvedimento era stato fermato dai giudici in diversi stati. Ora il giudice della corte di appello del sesto circuito, Jane Stranch, non è entrata nel merito del provvedimento, ma ha stabilito che ha il potenziale per essere valido a proteggere i lavoratori americani dal coronavirus.

"La pandemia da Covid 19 ha creato il caos in America, causato la perdita di 800.000 vite, spazzando via lavoro e occupazione nel paese, e strapazzato la nostra economia", ha detto. Pertanto l'ingiunzione precedente non era legittima, ha aggiunto. La sentenza contraddice la decisione presa il mese scorso dalla corte di appello del quinto circuito.

Circa l'85% degli adulti americani, il 72.5% della popolazione totale, ha avuto sinora almeno una dose di vaccino per il Covid-19.