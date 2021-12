Oltre 100 Marine congedati perché hanno rifiutato il vaccino

Oltre 100 milioni le dosi di vaccino somministrate con quasi l'89% degli italiani che ha ricevuto almeno la prima iniezione. Il Governo stanzia ulteriori 1,85 miliardi per l'immunizzazione. Per l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) la terza dose del vaccino contro il Covid-19 può essere somministrata "in modo sicuro ed efficace" già tre mesi dopo l'ultima iniezione