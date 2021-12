Incendio in un grattacielo a Hong Kong, 100 persone intrappolate

AGI - Un incendio divampato al World Trade Center di Hong Kong, che ospita un centro commerciale, ha intrappolato almeno 100 persone al 39esimo piano del grattacielo e ha provocato il ferimento di almeno cinque di esse. Lo riferisce la stampa locale.

© PETER PARKS / AFP Incendio al World Trade Center di Hong Kong

La causa dell'incendio non è ancora nota, ma è in corso una ristrutturazione dell'edificio e ai piani bassi ci sono delle impalcature. Almeno 15 ambulanze sono arrivate sul posto e otto persone sono già state trasportate in ospedale. Alcuni video che circolano sui social media mostrano decine di persone intrappolate in uno spazio ristretto in una zona esterna al quinto piano, in attesa dei soccorsi.