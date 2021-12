Dombrovskis: "Finora erogati 54,2 miliardi di fondi del Recovery a 18 Stati"

AGI - "Per quanto riguarda il pre-finanziamento finora abbiamo fornito 54,2 miliardi di euro a 18 Stati membri. L’ultimo versamento è stato fatto per la Romania e prevediamo lo stesso a breve per Malta e per l’Estonia". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento alla commissioni congiunte bilancio ed economia sullo stato attuale del Recovery.

"Abbiamo ottenuto due richieste di primo pagamento da parte di Spagna e Francia. Per la Spagna abbiamo già autorizzato il pagamento, per la Francia stiamo valutando", ha aggiunto Dombrovskis.

"La Grecia potrebbe fare parte dei prossimi Paesi che faranno richieste di pagamento" per i fondi Recovery, ha sottolineato il vice presidente della Commissione europea.

"Sta seguendo una buona tabella di marcia", ha concluso.