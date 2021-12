Elon Musk è l'uomo dell'anno per il 'Time'

AGI - Il 'Time' ha scelto Elon Musk come persona dell'anno 2021. Il fondatore di Tesla e SpaceX è stato intervistato dal periodico lo scorso 3 dicembre e ha rifiutato l'etichetta di "uomo più ricco del mondo", sostenendo che uomini di potere come Vladimir Putin siano decisamente più facoltosi di lui. "Io non posso invadere Paesi e cose del genere", si è schermito l'imprenditore sudafricano.

A proposito della valutazione di mercato di Tesla, Musk ha spiegato di averla definita troppo elevata in passato "per frenare le aspettative". "La valutazione attuale è piuttosto alta, il che suggerisce che il mercato abbia fiducia nel futuro della compagnia, perché non è certo basata sulla profittabilità, questo è sicuro".

Musk ha espresso preoccupazione per gli eccessi di ottimismo anche a proposito di SpaceX. "Se avessimo navicelle e propulsori ma non motori, perderemmo miliardi di dollari a trimestre. E se ciò continuasse, la bancarotta non sarebbe fuori questione", ha spiegato, "mi sento come se avessimo avuto tanti anni di successi e molte persone nella compagnia non hanno mai visto un lancio fallire. Molte persone non hanno mai assistito a una recessione nella loro carriera". "Se qualcuno è entrato nella forza lavoro dopo il 2009, gli è sembrato che le cose andassero sempre verso l'alto, ho temuto che ci potessimo adagiare", ha aggiunto.