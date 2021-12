L'allarme dell'Unicef: "La pandemia per i bambini è la crisi globale più grave in 75 anni"

AGi - Il Covid-19 è per i bambini "la più grande crisi globale nei nostri 75 anni di storia". È l'analisi che emergenda un rapporto dell'Unicef, secondo il quale la malattia sta mettendo a dura prova decenni di progressi sulle principali sfide dell'infanzia, tra cui la povertà, l'accesso all'istruzione, la nutrizione e il benessere mentale.

Il rapporto stima che 100 milioni di bambini siano sprofondati in condizioni di povertà a causa della pandemia, un aumento del 10% dal 2019.

L'impatto diffuso del Covid-19 continua ad aggravarsi, aumentando la povertà, rafforzando la disuguaglianza e minacciando i diritti dei bambini, ha spiegato il direttore esecutivo dell'Unicef, Henrietta Fore.

COVID-19 is turning back the clock for children and young people, reversing hard-won progress.



Without urgent action, the world faces a lost decade for children.



New #UNICEF75 report calls on governments to put children first in all response and recovery measures.