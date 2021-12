Papa: l'iniziativa dell'Ue sul Natale è "laicità annacquata"

AGI - Il documento dell'Unione europea sul Natale "è un anacronismo", "una moda della laicità annacquata, acqua distillata". Cosi' Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo di ritorno dalla Grecia. "Nella storia tanti, tante dittature, hanno cercato di farla. Pensa a Napoleone, pensa alla dittatura nazista, a quella comunista... è una moda di una laicità annacquata, acqua distillata... Ma questa è una cosa che non funzionò durante la storia".

Per il Pontefice "l'Unione europea deve prendere in mano gli ideali dei Padri fondatori, che erano ideali di unità, di grandezza", e deve "stare attenta a non fare strada a delle colonizzazioni ideologiche. Questo potrebbe arrivare a dividere i Paesi e a (far) fallire l'Unione europea. L'Unione europea deve rispettare ogni Paese come è strutturato dentro. La varietà dei Paesi, e non volere uniformare. Io credo che non lo farà - ha aggiunto Francesco -, non era sua intenzione, ma deve stare attenta, perchè delle volte vengono, e buttano lì progetti come questo e non sanno cosa fare, non so mi viene in mente... No, ogni Paese ha la propria peculiarità, ma ogni Paese è aperto agli altri".

"Unione europea: sovranità sua, sovranità dei fratelli in una unità che rispetta la singolarità di ogni Paese. E stare attenti a non essere veicoli di colonizzazioni ideologiche. Per questo, quello del Natale è un anacronismo".