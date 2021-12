Uno studente italiano è stato ucciso a New York

AGI - Davide Giri, uno studente italiano della Columbia University è stato ucciso ad Harlem durante un'aggressione in strada, giovedì sera intorno alle 23. Pochi minuti dopo è stato accoltellato un turista, forse anche lui italiano.

Il presunto autore dell'aggressione è un membro di una gang con una lunga fedina penale: Vincent Pinkney.

Giri, 30 anni, iscritto alla School of Engineering and Applied Science, è stato accoltellato allo stomaco mentre faceva jogging a Morningside Park, riporta il New York Post. È riuscito a uscire dal parco ed è crollato vicino all'angolo tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, dove è stato trovato dai poliziotti. È stato dichiarato morto al Mount Sinai-Saint Luke's Hospital poco dopo.

La seconda vittima, un turista di 27 anni, è stata trovata con coltellate al tronco tra la 110esima West e Cathedral Parkway 15 minuti dopo. È ricoverato in condizioni giudicate stabili.

Pinkney è stato arrestato a Central Park dove poco prima, aveva minacciata una persona.

Due isolati a nord di dove è stato ucciso Giri, nel dicembre 2019 è stata accoltellatala a morte durante una rapina una studentessa diciottenne: Tessa Majors.

Chi era Davide Giri

Giri aveva studiato ingegneria al Politecnico di Torino, dove si era laureato con il massimo dei voti e gli onori, poi si era specializzato in elettronica alla Tongji University di Shangai e aveva conseguito un master in ingegneria elettronica al Politecnico e uno alla University of Illinois, Chicago.

Dal 2016 Giri, che aveva lavorato per Fiat Chrysler, stava frequentando la Columbia University di New York, dove svolgeva - si legge dal suo profilo Linkedin e da quello sulla Columbia - anche il ruolo di assistente, per approfondire gli studi di filosofia e design applicate alle scienze. Lo studente viveva nel campus dell'università newyorkese, nella stanza 467 al Computer Science Building, al numero 500 West della 120th Street, poco distante da dove è stato accoltellato.

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj — Columbia University (@Columbia) December 3, 2021

"Questa notizia è allo stesso tempo inspiegabilmente triste e profondamente sconvolgente, ed è avvenuta a pochi passi dal campus. L'università è in contatto con la polizia di New York per apprendere maggiori dettagli sull'aggressione. Naturalmente, vi terremo aggiornati" ha dichiarato il presidente della Columbia, Lee Bollinger, in un comunicato rivolto agli studenti. "Questi - ha aggiunto Bollinger - sono momenti in cui essere comunità è davvero importante. Per questo vi incoraggio a incontrarvi, a vedervi l'uno con l'altro, gli altri hanno bisogno di voi, come voi degli altri. Contate sul sostegno dell'Università".

Chi è il presunto aggressore

Il sospettato, che è stato arrestato all'interno del parco ma non è stato ancora incriminato, ha 25 anni e farebbe parte della gang dei Bloods. È stato arrestato 11 volte a partire da quando aveva 16 anni per rapine e aggressioni e fino al 2022 sarebbe stato in libertà vigilata dopo aver scontato tre dei quattro anni cui era stato condannato nel 2015 per aggressione.