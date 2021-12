Morto il leader no-vax austriaco che si curava con la candeggina

AGI - Johann Biacsics, leader dei 'no vax' in Austria, è deceduto all'età di 65 anni nella sua abitazione dopo aver rifiutato le cure ospedaliere in seguito alla positivà al coronavirus.

Biacsics, promotore di una campagna contro il vaccino, dopo essere stato ricoverato ha insistito con i medici per farsi riportare a casa e "affidarsi" a una cura decisamente alternativa, ovvero una soluzione a base di candeggina, sostanza presentata in Austria come cura miracolosa contro il Covid-19 da scettici, negazionisti e cultori delle terapie alternative e domiciliari.