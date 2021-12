Facebook cancella un account di rete 'No Vax' in Italia e Francia per "molestie di massa"  

AGI- Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha rimosso dai social una rete di account collegata al movimento anti-vaccinazione chiamato V_V che ha avuto origine in Italia e in Francia. La rete prende ha utilizzato i dibattiti sui vaccini per prendere di mira medici, giornalisti e politici.

"Hanno insultato medici, giornalisti e politici definendoli sostenitori dei nazisti perché promuovevano i vaccini contro il Covid, assicurando che la vaccinazione obbligatoria avrebbe portato a una dittatura della salute", ha spiegato Mike Dvilyanski, Head of Cyber Espionage Investigations, in una conferenza stampa.

"La nostra indagine ha collegato questa attività a un movimento complottista no vax chiamato V_V, noto per aver intrapreso azioni violente online e offline", ha spiegato Dvilyanski. "Le persone dietro questa operazione si basavano su una una combinazione di account autentici, falsi e duplicati" per procedere ad azioni di "commento di massa" su post collegati a media e individui "per intimidirli e soffocare le loro opinioni".

Gli autori di questa operazione, attivi su numerosi social (da Facebook a YouTube, da Twitter a VKontakte) si coordinavano attraverso Telegram - dove hanno avuto accesso a liste di persone da prendere di mira - per "cercare di non essere individuati". "Sembra essere un movimento populista tentacolare, che combina teorie cospirative esistenti con narrazioni antiautoritarie e un torrente di disinformazione sanitaria", hanno spiegato gli esperti di Graphika, società specializzata nell'analisi dei social media, in un report su questa operazione.