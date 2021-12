Gli Usa escludono una stretta ai viaggi per Omicron

AGI - La variante Omicron è "motivo di preoccupazione per la comunita' internazionale" ma al momento Washington non ha decretato una stretta sui viaggi verso gli Usa, i quali "speriamo possano continuare come sono adesso". Lo ha affermato l'incaricato d'affari dell'ambasciata americana a Roma, Thomas D. Smitham, intervenuto a un podcast dell'AGI.

"Il presidente Biden ha annunciato questa settimana che non ci saranno nuovi blocchi per i viaggi negli Usa", ha sottolineato il capo missione, ricordando che "per entrare negli Stati Uniti bisogna aver completato il ciclo vaccinale e avere un tampone negativo, abbiamo gia' queste precauzioni e speriamo che si possa proseguire così".

il presidente Usa, Joe Biden, ha ribadito oggi l'appello a non cedere al panico ."Medici e scienziati hanno confermato che la migliore protezione dalla variante Omicron è la terza dose di vaccino. Andate a farla", ha dichiarato.