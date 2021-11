La Gran Bretagna convoca il G7 dei ministri della Sanità su Omicron

AGI - La Gran Bretagna convocherà per lunedì una riunione urgente dei ministri della salute del G7 per discutere gli sviluppi sulla nuova variante del coronavirus Omicron.

Il governo britannico ha annunciato nuove misure per cercare di rallentare la diffusione della nuova variante, inasprendo le regole per le persone che arrivano in Gran Bretagna e ordinando l'uso di mascherine nei negozi e sui trasporti pubblici in Inghilterra.