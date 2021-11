Finora i casi contagiati da Omicron "sono estremamente lievi"

AGI - La presidente della South African Medical Association, la dottoressa Angelique Coetzee, considera "prematuro" prevedere una crisi sanitaria legata alla diffusione della variante Omicron del Covid-19. "È solo una speculazione in questa fase. Può essere che sia altamente contagiosa, ma finora i casi che vediamo sono estremamente lievi", ha detto.

"Forse tra due settimane avrò un'opinione diversa, ma questo è quello che stiamo vedendo. Quindi siamo seriamente preoccupati? No. Siamo preoccupati e guardiamo cosa sta succedendo".

Secondo Coetzee, il governo dovrebbe aumentare le vaccinazioni, che al momento proteggono circa un terzo della popolazione. Secondo il direttore del centro per la risposta alle epidemie e l'innovazione, Iulio de Oliveira, "il mondo dovrebbe fornire sostegno al Sudafrica e all'Africa e non discriminarlo o isolarlo", ha twittato il Prof Tulio de Oliveira, il direttore del centro per la risposta alle epidemie e l'innovazione.