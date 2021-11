AGI - La Nuova Zelanda non riaprirà i confini ai viaggiatori stranieri per almeno altri cinque mesi, fino al 30 aprile, avendo deciso di attenuare lentamente alcune delle più severe restrizioni alle frontiere pandemiche del mondo.

Il ministro competente sul tema Covid-19, Chris Hipkins, ha affermato che i neozelandesi bloccati in Australia potrebbero tornare a casa da metà gennaio e che i kiwi che viaggiano in altre aree saranno autorizzati entro un mese. Ma i cittadini stranieri devono aspettare fino alla fine di aprile secondo il progetto per una riapertura graduale. "Riconosciamo che è stata dura, ma la fine dei viaggi fortemente limitati è ormai in vista", ha detto Hipkins ai giornalisti.

La Nuova Zelanda ha chiuso i suoi confini a marzo dello scorso anno, imponendo a tutti gli arrivi internazionali di sottoporsi a due settimane di quarantena in hotel, un periodo che è stato recentemente ridotto a sette giorni. Hipkins ha affermato che sotto il nuovo regime, i viaggiatori si autoisolano per sette giorni a condizione che siano completamente vaccinati e abbiano superato una serie di test Covid-19.

La mossa arriva per le crescenti pressioni dei neozelandesi con sede all'estero, frustrati dall'impossibilità di prenotare posti nel sistema di quarantena degli hotel sovraccarichi. I media locali riportano regolarmente notizie di kiwi che non possono tornare a casa per vedere i parenti morenti in visita perché non ci sono stanze di quarantena disponibili. Hipkins ha riconosciuto che molti neozelandesi volevano che il confine fosse aperto per Natale, ma ha affermato che non era un'aspettativa realistica.