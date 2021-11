A Parigi è stata superata la soglia di 'massima allerta' di casi

AGI - Parigi supera la soglia di "massima allerta" per il Covid: il numero di contagi, riferisce Le Monde, ha superato i 250 casi per 100.000 abitanti. Un aumento vertiginoso se si considera che all'inizio del mese il rapporto era 78 casi di contagio per 100.000 abitanti. Ma a differenza del primo anno dell'epidemia, non c'è allarme per i ricoveri ospedalieri.