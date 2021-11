Biden intende ricandidarsi nel 2024

AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, intende candidarsi nel 2024 per un secondo mandato. Lo ha detto la portavoce, Jen Psaki, parlando con i giornalisti al seguito del presidente sull'Air Force One. Biden, che ha appena compiuto 79 anni, è in calo da settimane nei sondaggi e molti tra i Democratici si chiedono se sia il caso che si ricandidi.