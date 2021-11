Biden ha 'scaricato' Taiwan. O almeno così dice Pechino

AGI - Il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Joe Biden hanno discusso per tre ore di "questioni strategiche, generali e fondamentali": lo si legge in una nota del governo cinese al termine del summit virtuale che i due leader hanno avuto. "Le due parti hanno condotto comunicazioni e scambi completi e approfonditi su questioni strategiche, generali e fondamentali relative allo sviluppo delle relazioni sino-statunitensi, nonché su importanti questioni di interesse comune".

Biden, sempre secondo la tv cinese, che ha riportato l'esito dei colloqui, si è impegnato a perseguire la politica della "unica Cina" e non sostiene l'indipendenza di Taiwan dalla repubblica Popolare Cinese.

Diversa la versione dei colloqui fornita da Washington. Biden, si legge nella dichiarazione postata sul sito della Casa Bianca al termine del summit, ha espresso le proprie "preoccupazioni" per le pratiche (della Cina) "nello Xinjiang, nel Tibet e a Hong Kong e per i diritti umani in generale" e ha affermato che gli Stati Uniti rimangono fedeli alla politica della "Cina unica" e "si oppongono fermamente" a qualsiasi tentativo unilaterale "di cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan".

"Il governo degli Stati Uniti è impegnato a perseguire la politica coerente a lungo termine dell'unica Cina" - che nell'interpretazione di Pechino implica la riunificazione di Taiwan con la repubblica Popolare Cinese - "non sostiene l'indipendenza di Taiwan, e spera che lo Stretto di Taiwan mantenga la pace e la stabilità", ha riferito la Cctv

Il primo summit, in video-conferenza, tra Xi e Biden, rappresenta un "potente messaggio" per la Cina, gli Stati Uniti e per il mondo, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in un messaggio sul suo account Twitter, alla conclusione del vertice. "Entrambi sono d'accordo a rispettarsi l'un l'altro, coesistere in pace, mantenere il dialogo e gestire adeguatamente le divergenze", scrive, "L'incontro è stato ampio, approfondito, schietto, costruttivo, sostanziale e produttivo; aiuta ad aumentare la comprensione reciproca".

L'avvertimento di Pechino

La Cina è disposta a lottare per la prospettiva della "riunificazione pacifica" di Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese, ma avverte che se le forze separatiste, come Pechino chiama l'attuale leadership dell'isola, superano la linea rossa, prenderà "misure decisive" ha dichiarato Xi Jinping.

"Siamo pazienti e siamo disposti a usare la nostra massima sincerità e fare del nostro meglio per lottare per la prospettiva della riunificazione pacifica", ha scandito Xi, citato dall'agenzia Xinhua. "Tuttavia, se le forze separatiste per la 'indipendenza di Taiwan' sfondano la linea rossa, dovremo prendere misure decisive", è la minaccia del presidente cinese.