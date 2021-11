"Un giovane alla finestra" di Gustave Caillebotte battuto all'asta a 53 milioni di dollari

AGI - Un dipinto dell'impressionista parigino Gustave Caillebotte, "Un giovane alla finestra", è stato acquistato per 53 milioni di dollari dal Museo Getty di Los Angeles, facendo registrare il record price dell'artista.

L'opera è stata battuta nel corso di un'asta presso Christie's a New York, che esitava la collezione dei pittori impressionisti di Ed Cox, industriale texano morto nel 2020.

La raccolta comprendeva anche tre quadri di Vincent Van Gigh, che hanno totalizzato oltre 150 milioni di dollari. Tra essi un olio su tela ("Capanne di legno tra olivi e cipressi") è stato venduto a 71,3 milioni. All'asta anche un Paul Cezanne esitato a 55,3 milioni.

Complessivamente, le ventitré opere di impressionisti della collezione Cox hanno raggiunto 332 milioni di dollari al termine dell'asta presso il Rockefeller center di Manhattan.

Il quadro di Caillebotte, considerato tra i più importanti dell'artista sul mercato privato, è un olio su tela di 116 centimetri d'altezza e 81 di larghezza.

Raffigura un uomo in abito scuro di spalle che pare guardare dalla finestra una donna nella strada, in uno scenario parigino di edifici in stile haussmanniano.

Il precedente record price di Caillebotte era di 22 milioni di dollari a Christie's Londra nel 2019.