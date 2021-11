'La colpa dei denti d'oro' di Basquiat venduta a 42,7 milioni di dollari

AGI - All'asta di arte del XXI secolo da Christie's, un'opera dell'artista haitiano-americano Jean-Michel Basquiat, intitolata "La colpa dei denti d'oro", è stata venduta per 42,7 milioni di dollari. Nonostante sia una delle opere più grandi dipinte da Basquiat nel 1982, che è considerato l'anno migliore dell'artista, l'opera, alta 2,40 metri e lunga più di 4 metri, ha raggiunto a malapena la stima minima di Christie's di 40 milioni di dollari, ed è rimasta molto al di sotto del prezzo massimo di 80 milioni di dollari valutato dai suoi esperti.

In ogni caso, il suo valore è salito alle stelle dall'ultima volta che un dipinto di Basquiat è stato messo all'asta nel 1998, quando fu venduto per meno di 400.000 dollari. Da allora però il gusto dei collezionisti per Basquiat si è letteralmente moltiplicato.