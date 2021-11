C'è stato un attacco con coltello su un treno in Germania

AGI - Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco al coltello su un treno ad alta velocità in Baviera, Germania.

L'aggressore, secondo prime informazioni fornite da Bild, è un uomo di 27 anni, subito arrestato. Tra i feriti, tre sarebbero in gravi condizioni.

L'uomo sembra abbia problemi psicologici e avrebbe chiesto aiuto ai passeggeri sul treno.

L'attacco è avvenuto intorno alle 9:30 nei pressi di Egna, nell'Alto Palatinato.

Gli inquirenti per ora escludono il movente terroristico, lo riferisce la Bild. I feriti sono tre, due dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.