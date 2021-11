Per Greta, COP26 è "Un fallimento. Due settimane di bla bla bla"

AGI - La Cop26 e' un "fallimento", "due settimane di bla, bla, bla in cui si celebra il 'business as usual'": lo ha detto la giovane attivista per il clima Greta Thunberg intervenendo a Glasgow, al termine della marcia di protesta contro il verticle sul clima.

"Non possiamo risolvere la crisi con gli stessi metodi che ci hanno portato alla situazione attuale", ha aggiunto Greta. "Cosa serve ai governanti per svegliarsi?", ha proseguito la ragazza. "I leader non stanno facendo nulla", ha detto Greta rivolgendosi alla folla. "Sembra che il loro obiettivo principale sia continuare a lottare per lo status quo", ha concluso Greta.

"Non abbiamo bisogno di vuote promesse", ha rincarato la giovane attivista tra la folla che l'applaudiva. La giovane, che ha parlato di "fallimento" del vertice, ha aggiunto di non volere "impegni che sono pieni di scappatoie" e di quanti "ignorano storiche emissione e una giustizia climatica".

"Ci siamo stancati del loro bla bla bla. I nostri leader non hanno leadership". Al termine Greta ha ringraziato quanti hanno partecipato alla manifestazione e ha dato appuntamento a tutti, di nuovo, per domani.