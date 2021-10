Inizia la seconda giornata del G20. Intesa in salita sul clima, accordo sulla minimum tax. La diretta 

"È stata una giornata di riunioni produttiva al G20. La Global Minimum Tax di cui abbiamo discusso e' un punto di svolta per i lavoratori, i contribuenti e le imprese americane. Non vedo l'ora che arrivi il secondo giorno". Lo scrive su twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, al termine della prima giornata dei lavori del G20 in corso a Roma.

Had a productive day of meetings at the G20 today. The Global Minimum Tax we discussed today is a game changer for American workers, taxpayers, and businesses. I’m looking forward to day two. pic.twitter.com/XCCjP6kiMM