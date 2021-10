Passeggero picchia una hostess, volo dirottato e arresto immediato

AGI - Un volo coast-to-coast è stato dirottato a Denver mercoledì sera dopo che un passeggero "ha aggredito fisicamente un assistente di volo", scrive la Bbc citando una nota di American Airlines. Il volo 976 dal John F. Kennedy di New York a Santa Ana, California, è atterrato a Denver in sicurezza e la polizia "ha fermato e fatto scendere il passeggero", ha detto la compagnia aerea.

#UPDATE: Witnesses said a a man suspected of attacking a female flight attendant, causing the American Airline's flight from JFK to John Wayne to divert to Denver, was having a dispute about wearing a mask. https://t.co/SyrtNVZudS pic.twitter.com/NDtQuEJuIj