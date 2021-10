Emesso negli Usa il primo passaporto con il 'genere X'

AGI - Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato di aver emesso il primo passaporto con segnata una terza opzione per coloro che non si riconoscono nel genere binario uomo-donna.

"Come era stata annunciato lo scorso giugno, il dipartimento sta andando avanti verso l'aggiunta di un indicatore di genere X per le persone non binarie, intersessuali e non conformi".

L'amministrazione intende "offrire questa opzione a tutti i richiedenti passaporto una volta completato il sistema richiesto e aggiornato i moduli all'inizio del 2022".