La regina Elisabetta ha bisogno di riposare, cancellato il viaggo in Irlanda del Nord

AGI - La regina Elisabetta II ha cancellato un viaggio nell'Irlanda del Nord e "con riluttanza ha accettato il consiglio medico di riposare per i prossimi giorni". Lo ha riferito Buckingham Palace. Nel dare la notizia, Buckingham Palace, ha aggiunto che la regina è "di buon umore". Elisabetta II avrebbe dovuto partecipare a una funzione in chiesa giovedì in occasione del centenario dell'Irlanda del Nord.

La regina, nata nel 1926, ha festeggiato il suo 95esimo compleanno nell'aprile di quest'anno. Il prossimo anno segnerà il suo 70esimo anno sul trono, il regno più lungo della storia britannica. Nonostante l'età avanzata, la monarca - che il prossimo anno festeggerà il Giubileo di Platino- continua ad adempiere quotidianamente ai suoi impegni ufficiali: solo ieri ha tenuto due audizioni in videoconferenza dalla sua residenza nel castello di Windsor, con l'ambasciatore giapponese nel Regno Unito, Hajime Hayashi, e con quello dell'Unione Europea, Joao Vale de Almeida.

Poi ha ospitato anche un ricevimento per i leader aziendali che hanno partecipato al Global Investment Summit a Londra, presenti tra gli altri il miliardario Bill Gates e l'inviato speciale Usa per il Clima, John Kerry. Ieri si è saputo che ha rinunciato al premio in onore dell'"Anziana dell'anno" sostenendo che si sente giovane: cortese ma decisa, la regina ha fatto scrivere una lettera alla rivista The Oldie, un magazine destinato agli anziani, che da 29 anni assegna il titolo ad anziani che abbiano un particolare ruolo nella società.

"Sua Maestà - ha scritto il suo segretario particolare, Tom Laing-Bake- crede che uno abbia gli anni che si sente e, in quanto tale, la regina non ritiene di rispondere ai criteri pertinenti per accettarlo. Si augura dunque che voi troviate un destinatario più adatto".