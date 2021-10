In fiamme un edificio di 13 piani a Taiwan. Almeno 9 morti

AGI - Nove persone sono morte e 44 sono rimaste ferite per un incendio in un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nel Sud di Taiwan. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, citati dall'agenzia Central News Agency, il numero di vittime potrebbe aumentare ulteriormente. Le immagini diffuse dai media locali mostrano colonne di fumo uscire dall'edificio e l'intervento dei pompieri in piena notte.

Fire kills 14 people, injures 51 in southern Taiwan https://t.co/9VVBaPfCxR pic.twitter.com/OQ7oRG47Qk — New York Post (@nypost) October 14, 2021

L'incendio si sarebbe propagato dal primo piano del palazzo ai livelli superiori, e un testimone citato dall'agenzia di Taiwan ha dichiarato di avere udito una forte esplosione nel cuore della notte.

L'edificio era stato costruito nel 1981 e al primo piano ospitava ristoranti, karaoke club e un cinema adesso chiusi, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kaohsiung, Chen Chi-mai, presente sulla scena.