A Stoccolma verrà assegnato il Premio Nobel per l'Economia

AGI - Ultimo Nobel, l'economia. Dopo aver assegnato i premi per medicina, fisica, chimica, letteratura e pace, oggi la Royal Swedish Academy of Sciences annuncerà il vincitore o i vincitori del Premio Nobel per l'Economia di quest'anno. L'appuntamento è alle ore 11.45 a Stoccolma.

Lo scorso anno l'ambito riconoscimento è andato agli statunitensi Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson "per aver migliorato la teoria dei meccanismi d'asta e averne inventati di nuovi". Nel 2019 hanno vinto Abhijit Banerjee (indiano naturalizzati statunitense), Esther Duflo (francese, seconda donna a ottenere il Nobel in economia) e Michael Kremer "per il loro approccio sperimentale nell'affrontare il problema della povertà globale"; docenti i primi due al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, e il terzo all'Università di Harvard.

Il Nobel è andato negli Stati Uniti anche nel 2018: William D. Nordhaus e Paul M. Romer sono stati insigniti "per i loro studi su alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo, sul come combinare una crescita sostenibile a lungo termine dell'economia globale con il benessere della popolazione".