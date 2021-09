L'accordo con le designer-attiviste che chiude la vicenda dei licenziamenti illegali ad Amazon

AGI - Amazon ha raggiunto un accordo con due dipendenti che hanno accusato il gigante dell'e-commerce di averli licenziati per rappresaglia per il loro attivismo. Maren Costa ed Emily Cunningham, che guidavano un gruppo di advocacy di dipendenti di Amazon che si battevano per migliori pratiche ambientali e lavorative presso l'azienda, sono state licenziate la scorsa primavera.

Licenziati per rappresaglia

Le autorità federali del lavoro hanno successivamente concluso che i licenziamenti delle due designer di Amazon erano effettivamente una rappresaglia. Mercoledì, le donne hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta su Twitter che, in linea con l'accordo, Amazon sarà tenuta a pagare loro i salari persi e "inviare un avviso a tutti i suoi addetti alla tecnologia e al magazzino a livello nazionale che Amazon non può licenziare i lavoratori per aver organizzato ed esercitare i propri diritti".

Una vittoria per i diritti

"Questa è una vittoria per proteggere i diritti dei lavoratori e dimostra che avevamo ragione a difenderci l'un l'altro, per la giustizia e per il nostro mondo", hanno detto Costa e Cunningham. Amazon, il secondo datore di lavoro privato più grande negli Stati Uniti, ha dichiarato in una nota: "Abbiamo raggiunto un accordo reciproco che risolve i problemi legali in questo caso e accogliamo con favore la risoluzione di questa questione".

La United Food and Commercial Workers International Union ha affermato che assistere Costa e Cunningham nel loro caso legale "è stato un onore e una responsabilità". "Abbiamo sentito che i lavoratori avevano una forte motivazione fin dall'inizio e vogliamo incoraggiare tutti i lavoratori a parlare in modo collettivo e costruttivo per migliorare i loro luoghi di lavoro se lo desiderano", Faye Guenther, presidente della filiale di Ufcw nello stato di Washington, detto in un comunicato.