La lotta della California per salvare le sequoie giganti dagli incendi

AGI - Pompieri al lavoro per salvare gli alberi più grandi del mondo, le sequoie giganti della California, minacciate negli ultimi giorni dalla diffusione di un incendio che sembra difficile da domare. "Abbiamo centinaia di vigili del fuoco dispiegati nella zona, che stanno dando il massimo", ha detto Mark Garrett, un portavoce dei vigili del fuoco californiani che combattono l'incendio, soprannominato "KNP".

Le fiamme hanno già consumato circa 46 chilometri quadrati di vegetazione, ed è il risultato di due fulmini caduti una settimana fa ai margini del Sequoia National Park nella California centrale. "La nostra sfida più grande era il terreno (ripido). Ma non abbiamo avuto a che fare con un fuoco esplosivo, le fiamme sono diminuite di intensità, il che ci ha permesso di fare progressi", ha spiegato.

Il Sequoia National Park ospita circa 2.000 sequoie giganti, che crescono solo in questa parte del mondo e sono considerate gli alberi più grandi che esistono oggi. Negli ultimi giorni, i vigili del fuoco hanno eliminato la boscaglia e fatto altri lavori per preservare questi giganti, alcuni dei quali hanno dai 2.000 ai 3.000 anni.

Hanno persino drappeggiato una copertura protettiva ignifuga sulla base del "General Sherman": con 83 metri di altezza e un diametro di 11 metri alla base, è considerato dagli esperti l'albero più grande del mondo.

The world's largest tree was wrapped in foil to protect it from California wildfires. "General Sherman" is 2,500 years old and 275 feet tall.



A wildfire last year killed about 10,000 sequoia trees, some thousands of years old. Now the Colony fire is threatening 2,000 more. pic.twitter.com/vYkCGZBqQo