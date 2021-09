Troppi casi di Covid in Austria, il paese natale di Hitler torna 'zona rossa'

AGI - In Austria tornano le 'zone rosse' a seguito dell'elevata incidenza di contagi da Covid-19. La prima località austriaca che torna sotto il controllo sanitario è Braunau am Inn, cittadina dell'Alta Austria ai confini con la Germania famosa per essere stata il paese natale di Adolf Hitler.

Dalla mezzanotte di sabato chi vorrà lasciare il distretto dovrà esibire la certificazione di un tampone negativo non più vecchio di 72 ore se molecolare e non più vecchio di 24 ore se antigenico.

La decisione è stata presa oggi perché l'incidenza settimanale è pari a 335,2. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando l'incidenza non scenderà nuovamente sotto 200.