"Vaccinarsi per scongiurare nuove varianti", l'appello di Anthony Fauci

AGI - “La variante Delta ha una capacità straordinaria di passare da persona a persona. Quindi dipende da noi. Se continuiamo a indugiare senza far vaccinare le persone che dovrebbero essere vaccinate”, la pandemia da Covid-19 “potrebbe persistere, portando allo sviluppo di un’altra variante che potrebbe complicare le cose”. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in un’intervista alla Cnn.

Per Fauci non è possibile stabilire una percentuale di persone vaccinate sufficiente a evitare una ripresa dei contagi: “Potrebbe essere il 99% o l’85%, non lo sappiamo”, e ha aggiunto, “dobbiamo vaccinare la maggior parte delle persone possibili, è quello l'unico numero auspicabile”.