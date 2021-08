A bordo degli aerei dall'Afghanistan non nati 3 bambini

AGI - Sono nati tre bambini a bordo degli aerei che, da una settimana, stanno portando via dall'Afghanistan i civili che vogliono lasciare il Paese. Lo ha reso noto il generale Stephen Lyons, responsabile dello US Transportation Command, cui è affidato il ponte aereo per le evacuazioni da Kabul. Il generale ha aggiunto che non su tutti gli aerei sono presenti medici.