Il maltempo flagella gli Usa. Dieci morti in Tennessee, sospeso il concerto evento a Central Park

AGI - Dieci persone sono morte e più di 30 sono disperse in Tennessee per l'alluvione che sta devastando ampie aree nel Sud degli Stati Uniti, mentre sulla costa nord-orientale si è abbattuto l'uragano Henri e in alcune zone dello stato di New York è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Fra le vittime anche due bambini

Tra le vittime in Tennessee ci sono due gemelli di pochi mesi, portati via dalle braccia del padre dalla furia delle inondazioni nella contea di Humphreys, a un centinaio di chilometri da Nashville. I corpi dei due bambini sono stati ritrovati. La polizia ha lanciato un appello ai residenti a non lasciare le abitazioni, visto che nella notte la situazione dovrebbe peggiorare

L'uragano Henri

Sono invece più di 40 milioni le persone colpite da Henri, dal Rhode Island al Connecticut, da New York al Massachusetts, comprese la zona settentrionale del New Jersey e la parte orientale della Pennsylvania. Migliaia le persone evacuate in Connecticut a causa del rischio inondazioni. In alcune zone la pioggia cade a un ritmo di 7 centimetri l’ora. I venti soffiano a una velocità di 120 chilometri l’ora. I media americani cominciano a fare paragoni con il ‘super uragano' Sandy, che devastò la costa nel 2012, ma non siamo ancora a quel livello.

L'uragano si sta rinforzando e potrebbe causare nelle prossime ore black-out in molte zone della costa. A New York il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato d'emergenza: il concerto evento a Central Park, interrotto intorno alle 8 di sera per il maltempo, è stato annullato. Le autorità hanno consigliato di mettere in carica tutti gli apparecchi elettronici in vista di una possibile interruzione di elettricità. Il governatore dello stato, Andrew Cuomo, ha invitato le persone che vivono nelle zone a rischio a spostarsi e raggiungere luoghi più sicuri.