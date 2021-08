I video degli afghani che si aggrappano agli aerei in partenza da Kabul

Circolano alcuni video sui social che raccontano la caduta nel vuoto di alcune persone aggrappate alle ruote di un aereo appena partito da Kabul, capitale dell'Afghanistan, passata nelle mani dei talebani.

AVVERTENZA: LE IMMAGINI CONTENUTE NEL TWEET CHE SEGUE POTREBBERO TURBARE LA SENSIBILITÀ DEI LETTORI

Kabul: people who tied themselves to the plane wheels - fell off the plane pic.twitter.com/Lm5YDbizlw