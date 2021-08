Blinken: "Kabul non è Saigon. Obiettivi raggiunti"

AGI - Quanto sta avvenendo a Kabul "non è Saigon". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che in Afghanistan gli Stati Uniti hanno portato a termine la missione di fermare gli attacchi contro l'America.

In un'intervista alla Cnn, Blinken ha respinto ogni paragone tra la situazione a Kabul e la caduta di Saigon in Vietnam nel 1975, ribadendo che gli Stati Uniti hanno "raggiunto gli obiettivi" della guerra in Afghanistan. "Questa non è Saigon", ha detto, "siamo andati in Afghanistan 20 anni fa con una missione e quella missione era regolare i conti con chi ci ha attaccato l'11 settembre. Abbiamo portato a termine questa missione".