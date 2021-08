È morta a 93 anni Pat Hitchcock, unica figlia di Alfred. Recitò in Psycho

AGI - L'attrice Pat Hitchcock, unica figlia del regista Alfred Hitchcock, è morta all'età di 93 anni. Ne dà notizia la rivista 'The Hollywood Reporter'. Pat Hitchcock è morta lunedì nella sua casa di Thousand Oaks (California, USA), ha detto sua figlia Katie Fiala. La madre di Pat Hitchcock era la sceneggiatrice Alma Reville, che fu sposata con Alfred Hitchcock per piu' di mezzo secolo.

Pat Hitchcock ha partecipato ad alcuni dei film più noti di suo padre. Ebbe ruoli secondari in "Paura del palcoscenico" (1950), "Stranieri in treno" (1951) e "Psycho" (1960). Fu vista anche in diversi episodi della serie "Alfred Hitchcock Presents" (1955-1962).

Oltre al suo lavoro come attrice per suo padre, Pat Hitchcock fu scritturata in film come "I dieci comandamenti" (1956). Ha anche co-scritto con Laurent Bouzereau il libro "Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man" (2003), una biografia di sua madre Alma Reville.