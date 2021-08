L'Oms conferma il primo caso di contagiato dal virus Marburg

AGI - L'Oms rende noto che dalla Guinea è stato confermato un caso di malattia da virus Marburg, la prima apparizione della febbre emorragica mortale in Africa occidentale. "Il potenziale del virus Marburg di diffondersi in lungo e in largo significa che abbiamo bisogno di fermarlo seguendo le sue tracce", ha detto il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa.

I responsabili sanitari della Guinea hanno identificato il caso nella prefettura meridionale di Gueckedou. "Questa è la prima volta che Marburg, una malattia altamente infettiva che causa febbre emorragica, è stata identificata nel paese e nell'Africa occidentale", ha aggiunto.

La malattia fa parte della stessa famiglia del virus che causa Ebola, un'altra malattia letale e altamente infettiva. La scoperta della Guinea arriva appena due mesi dopo che l'Oms ha dichiarato la fine della seconda epidemia di Ebola nel paese, iniziata l'anno scorso e che ha causato 12 morti.