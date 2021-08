Il corteo a Downing Street per salvare l'alpaca Geronimo

AGI - Manifestazione davanti a Downing Street per salvare Geronimo, un alpaca di sei anni risultato positivo a due test per la tubercolosi bovina e per il quale le autorità sanitarie hanno disposto l'abbattimento.

Più di 80.000 persone hanno firmato la petizione che chiede il salvataggio di Geronimo, che ha ricevuto anche il sostegno pubblico di Stanley Johnson, il padre del capo del governo.

"Giustizia per Geronimo" e "Un nuovo test, non la morte", si legge sui cartelli tenuti da decine di sostenitori che hanno marciato verso Downing Street.

Quando il camelide dal manto nero è stato importato dalla sua nativa Nuova Zelanda quattro anni fa, è stato sottoposto a quattro test cutanei che si sono rivelati negativi per la tubercolosi bovina.

Ma nel Regno Unito, è stato sottoposto a due esami del sangue e un test della pelle, tutti positivi, portando le autorità a ordinare la macellazione dell'animale. La sua proprietaria, Helen Macdonald, chiede un nuovo test, sostenendo che i risultati siano falsi positivi.

Il governo ha espresso simpatia per la dottoressa Macdonald, un veterinario che alleva alpaca nell'ovest dell'Inghilterra, ma ha detto che aveva usato test affidabili e l'animale dovrebbe essere abbattuto per evitare ulteriori contaminazioni.