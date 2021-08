Il Cile ha annunciato la terza dose di AstraZeneca per gli ultra 55enni

AGI - Il governo del Cile ha annunciato che dal prossimo 11 agosto avvierà un programma di "dosi di richiamo" contro il covid-19 utilizzando il vaccino AstraZeneca per tutte le persone di età superiore ai 55 anni che hanno già completato la loro vaccinazione con Coronavac. "Considerando l'evoluzione nel tempo dell'efficacia dei vaccini e il rischio rappresentato dalla variante delta e dopo aver consultato gli esperti abbiamo deciso di avviare un rafforzamento della vaccinazione", ha detto alla stampa online il presidente cileno, Sebastiàn Pinera.

L'annuncio arriva due giorni dopo che il ministero della Salute (Minsal) ha pubblicato i risultati di uno studio che ha mostrato una diminuzione dell'efficacia per prevenire l'infezione sintomatica dei vaccini Pfizer e Coronavac, in particolare quest'ultimo, dal laboratorio cinese Sinovac, e che è il più utilizzato nel paese, motivo per cui la dose di richiamo inizierà con quelli inoculati con questa formula. Il governo spera di essere in grado di vaccinare circa 2 milioni di persone di età pari o superiore a 55 anni con dosi di richiamo durante le prime quattro settimane di questo piano.

"Speriamo che con questa dose di richiamo i nostri anziani siano meglio protetti nel caso in cui aumenti la presenza della variante delta o la comparsa di altre, come è avvenuto in questa pandemia", ha affermato il capo del dipartimento della salute, Enrique Paris.

Le autorità sanitarie cilene hanno affermato che il provvedimento è stato preso dopo aver tenuto incontri con vari esperti, tra cui membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), organizzazione che ieri ha chiesto una moratoria globale su una terza dose a causa della distribuzione ineguale dei vaccini in il mondo.