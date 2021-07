In Malaysia bandiere bianche sulle case per chiedere aiuto

AGI - In Malaysia le famiglie in difficoltà per il Covid potranno esporre bandiere bianche davanti alle case per chiedere aiuto: è l'iniziativa lanciata sui social alla luce delle tante persone in difficoltà economiche, psicologiche e sanitarie a causa della pandemia e del lockdown iniziato il primo giugno. La campagna #benderaputih (bandiera bianca) consentirà alle famiglie più povere di richiedere assistenza per forniture di cibo o di altri beni essenziali. Molti vicini di casa si sono gia' offerti di aiutare e molti Vip hanno aderito con generosi contributi all'iniziativa.

Nel Paese asiatico c'è stata un'impennata di suicidi (468 solo nei primi cinque mesi dell'anno) e sui media sono apparse molte storie di famiglie che faticano a sopravvivere, costrette a consumare un solo pasto al giorno.