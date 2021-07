Completo ritiro Usa dall'Afghanistan entro agosto

AGI - Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan sarà completato entro la fine di agosto. Lo ha precisato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

Gli americani hanno già lasciato, dopo 20 anni, la cruciale base aerea di Bagram, a nord di Kabul, cuore delle operazioni statunitensi in Afghanistan.

Il presidente Joe Biden ha indicato come obiettivo il ritorno a casa di tutti i militari americani entro l'11 settembre, anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle: "Il piano sul ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan prosegue come previsto", ha detto il presidente. "Siamo stati in questa guerra per 20 anni penso cha abbiano la capacità di sostenere il loro governo".