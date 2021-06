L'incontro tra Lapid e Blinken oggi a Roma

AGI - Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid incontrerà oggi a Roma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, mentre l'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, resta impegnata in nuovi colloqui sul rilancio dell'accordo del 2015 sul nucleare iraniano, fortemente osteggiato da Israele.

Il viaggio sarà il primo di Lapid da ministro degli Esteri e quello di Roma sarà il primo incontro tra esponenti del nuovo governo israeliano e del gabinetto di Biden. L'incontro cade esattamente due settimane dopo il giuramento del nuovo governo israeliano. Biden e Blinken stanno inoltre cercando di preservare il fragile cessate il fuoco entrato in vigore il 21 maggio tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza.

Il nuovo governo di coalizione israeliano considera ancora l'Iran come la principale minaccia per Israele e ha lanciato attacchi sulla Striscia di Gaza, ma si è impegnato a dare alta priorità all'alleanza con Washington.

Blinken e Lapid hanno già avuto diversi colloqui telefonici e l'incontro si tiene poco dopo la chiusura del sesto round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Funzionari a Teheran hanno affermato che Washington è vicina alla revoca delle sanzioni petrolifere contro la Repubblica islamica, mentre Germania e Francia hanno affermato che ci sono ancora importanti questioni da negoziare.

Il segretario di Stato Usa ha rimarcato l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, l'importanza delle relazioni bilaterali e la necessità di migliorare i rapporti israelo-palestinesi. Come il precedente governo israeliano, anche quello guidato da Bennett e Lapid si oppone allo sforzo dell'amministrazione Biden di rientrare nell'accordo nucleare iraniano noto come Joint Comprehensive Plan of Action.

Tuttavia, Lapid - e secondo quanto riferito anche Bennett - hanno sottolineato che qualunque siano i loro disaccordi con gli Stati Uniti, hanno in programma di affrontarli a porte chiuse, piuttosto che cercare schermaglie pubbliche come ha fatto Netanyahu durante l'amministrazione Obama.

Lapid ha incontrato Blinken per la prima volta il mese scorso quando il segretario di Stato era a Gerusalemme come parte dello sforzo degli Stati Uniti per raggiungere il cessate il fuoco che ha posto fine a una guerra di 11 giorni tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.