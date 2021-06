Il Portogallo è il primo Paese a ricevere i soldi del Recovery fund

AGI - "I primi fondi del Recovery arriveranno al Portogallo a luglio e questo non è la fine del viaggio, la parte difficile inizia ora". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Lisbona dove ha annunciato che quello portoghese è il primo piano autorizzato dall'Ue. Al Portogallo saranno destinati 16,6 miliardi di euro in totale. "Staremo il vostro fianco in ogni passo in questa strada, il vostro successo è il nostro successo, il vostro successo è il successo dell'Europa", ha detto la leader Ue rivolgendosi al premier portoghese, Antonio Costa.