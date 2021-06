Covid: oltre il 71% degli spagnoli vuole tenere la mascherina per sempre

AGI - Oltre 7 spagnoli su 10 (il 71,8% per l'esattezza) continueranno a utilizzare la mascherina in determinate occasioni anche quando non sarà più obbligatoria.

È quanto emerso da uno studio dal titolo 'Un anno di Covid: abitudini sull'uso della mascherina', realizzato dalla cooperativa farmaceutica Cofares.

Questa importante maggioranza di spagnoli, precisa la ricerca, utilizzerà la mascherina "in modo tempestivo e in situazioni in cui le possibilità di contagio possono essere maggiori, come i trasporti pubblici e gli ospedali".

Incredibilmente, viene sottolineato, "sono le generazioni più giovani che si sono adattate di più all'uso della mascherina: il 74,2% dei 18-25 anni e il 67,3% dei 26-35 anni".

In un altro studio di Cofares, risalente all'ottobre 2020, si era già registrato che il 67% degli spagnoli si era adattato bene all'uso della mascherina dopo lo scoppio della pandemia.