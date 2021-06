Biden ha sospeso le licenze per le trivellazioni nel rifugio in Alaska

AGI - E' ufficiale. L'amministrazione di Joe Biden sospende le licenze per le trivellazioni nell'Artic National Wildlife Refuge, in Alaska, approvate dal predecessore Donald Trump. La notizia, anticipata dalla stampa americana, è stata confermata in una nota dal dipartimento degli Interni.

"Il presidente Biden ritiene che i tesori nazionali americani siano il fondamento della cultura e dell'economia del nostro paese ed è grato per la pronta risposta del dipartimento degli Interni nel sospendere tutte le licenze in attesa di una revisione della decisione presa della precedente amministrazione nei suoi ultimi giorni che avrebbe potuto cambiare per sempre la faccia di questo posto speciale", dichiara in una nota l'advisor per il clima della Casa Bianca, Gina McCarthy.